Украинские военные под Красногоровкой попали под минометный огонь

Враг проявлял активность и на Донецком, и на Луганском направлениях

За прошедшие сутки боевики вдвое увеличили количество обстрелов, а уже сегодня с самого утра атаковали из запрещенного вооружения украинских защитников в районе Красногоровки. Об этом сообщает Минобороны.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска обстреляли из автоматического станкового гранатомета опорные пункты наших войск в районе Опытного, что на Донецком направлении.

Также утром дважды из минометов 120-го калибра боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Красногоровки, выпустив 24 мины.

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На Луганском направлении враг атаковал вблизи населенного пункта Шуми – там боевики применили стрелковое оружие.

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"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение. За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет", – сообщили военные.

Отметим, что ради недопущения распространения коронавируса на территории Украины военные ограничили и передвижение через линию разграничения, и ограничили проезд на Донбассе со стороны других украинских областей. Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты готовят провокации на контрольных пунктах въезда-выезда. Они могут быть направленные на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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