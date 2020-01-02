Украинские военные подсчитали потери боевиков на Донбассе в 2019 году

Боевики потеряли более шестисот человек и сто десять единиц техники

/ Фото: AFP

Украинские военные рассказали о потерях боевиков на Донбассе в прошлом году.

Так, по данным военной разведки потери боевиков в течение 2019 составили:

необратимыми – 619 человек;

ранеными и травмированными – 939 человек;

вооружения и военной техники – 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе противник принялся за старое – прикрывается мирными жителями, размещая вблизи жилых домов тяжелое вооружение.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по сокрытию нарушений Минских договоренностей по отводу от линии соприкосновения 122-мм и 152-мм артиллерии и систем залпового огня.

С этой целью с начала декабря оккупанты увеличили количество использования объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Кальмиусское и Дебальцево.

Кроме того, оккупационные войска продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей, чем ставят под угрозу безопасность гражданского населения и рассчитывают, что украинская армия не будет бить в эти места ответным огнем.

Как сообщали новости "Сегодня", на фронте был убит боец 28-й бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода. Позже в бригаде сообщили, что снайпер боевиков использовал для прикрытия ребенка. Было опубликовано фотодоказательство.

Смотрите также видео, как украинские военные соорудили "подарок" боевикам из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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