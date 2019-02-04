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Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей"

Сегодня, 09:33

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения

РСЗО "Смерч" // фото из открытых источников
РСЗО "Смерч" // фото из открытых источников.
Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7ea/64e/5c57ea64e29da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7ea/64e/5c57ea64e29da.jpg Донбасс Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения

Боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", проверили по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщили в штабе ООС.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", – говорится в сообщении пресс-центра.

Подчеркивается, что украинские военные отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", – добавили в штабе.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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Тег Донбасс, артиллерия, смерч

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