Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей"
Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения
Боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", проверили по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщили в штабе ООС.
"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", – говорится в сообщении пресс-центра.
Подчеркивается, что украинские военные отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", – добавили в штабе.
Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.
Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.
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