Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей"

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения

РСЗО "Смерч" // фото из открытых источников.

Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7ea/64e/5c57ea64e29da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7ea/64e/5c57ea64e29da.jpg 2019-02-04T09:33:00+02:00 Донбасс Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения

Боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", проверили по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщили в штабе ООС.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", – говорится в сообщении пресс-центра.

Подчеркивается, что украинские военные отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", – добавили в штабе.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...