Украинские военные рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе

Боевики на Донбассе продолжают нести потери даже после начала режима полного прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня (27 июля, – ред.) враг понес потери умершими – 3 человека и пострадали – 4. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное", - говорится в сообщении.
Также в ООС рассказали о потерях боевиков в июле.
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"В период с 1 по 26 июля противник понес невосполнимые потери, которые составили 61 человек (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого, наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики каждый день нарушают.
29 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что в зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируется, что с начала действия перемирия у ВСУ не было ни одного раненого и погибшего .
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