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Украинские военные сделают все для достижения цели – Таран прокомментировал перемирие на Донбассе

26 июля, 17:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несмотря на режим прекращение огня, военнослужащие готовы дать отпор противнику

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе можно реализовать только при соблюдении принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет Укринформ.

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"Вооруженные силы Украины будут соблюдать достигнутые политические договоренности и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", - отметил Таран.

При этом ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы, добавил Таран.

По его словам, в эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности Украины.

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"Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", – подчеркнул министр обороны.

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Как известно, 22 июля прошли переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

В то же время в связи с новым режимом тишины на Донбассе главари т.н. "народной милиции ДНР и ЛНР" отдали приказы своим боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля.

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Донбасс перемирие прекращение огня

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