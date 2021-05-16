Украинские военные снова попали под обстрел на Донбассе: где было жарко

Боевики за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Военные сообщают о новых обстрелах. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Боевики на Донбассе продолжают игнорировать мирные договоренности. За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Боевики вели обстрелы по следующим направлениям:

недалеко от населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

вблизи Песков оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров;

у населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра;

в пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

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"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за два года в противостоянии с Россией удалось достичь определенных результатов, которые были невозможны раньше, – как на фронте, так и в дипломатии.

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