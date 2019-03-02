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Украинские военные уничтожили снайпера боевиков на Донбассе – появилось видео

Сегодня, 14:15

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника, сообщил украинский офицер

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.
Украинские военные уничтожили снайпера боевиков на Донбассе – появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg Донбасс «На одном из участков фронта активизировался снайпер противника, сообщил украинский офицер

Военнослужащие Объединенных сил уничтожили уничтожили снайпера боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти, но у них это не получилось, как и спасти второго номера со снайперской пары российских захватчиков", - написал он.

Ранее в штабе Объединенных сил сообщили, что в первый день весны боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. 

Также на днях сообщалось, что Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику. На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.

В то же время командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы, а также в ход пустили и противотанковые ракетные комплексы.

Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Донбасс, снайпер, ВСУ

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