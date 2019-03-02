Украинские военные уничтожили снайпера боевиков на Донбассе – появилось видео

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника, сообщил украинский офицер

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Украинские военные уничтожили снайпера боевиков на Донбассе – появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg 2019-03-02T14:15:00+02:00 Донбасс «На одном из участков фронта активизировался снайпер противника, сообщил украинский офицер

Военнослужащие Объединенных сил уничтожили уничтожили снайпера боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти, но у них это не получилось, как и спасти второго номера со снайперской пары российских захватчиков", - написал он.

Ранее в штабе Объединенных сил сообщили, что в первый день весны боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены.

Также на днях сообщалось, что Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику. На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.

В то же время командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы, а также в ход пустили и противотанковые ракетные комплексы.

Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские военные уничтожили снайпера боевиков на Донбассе – появилось видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.