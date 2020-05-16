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Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

16 мая, 07:30

Денис Беспалов

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные для обеспечения режима прекращения огня приняли меры адекватного реагирования, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку от Широкина выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

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Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики дважды вели огонь возле Орехова. Они использовали минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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"Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, 15 мая украинские военные ранили по меньшей мере одного боевика.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России о Крыме и Донбассе.

О том, как президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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