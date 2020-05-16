Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

За прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные для обеспечения режима прекращения огня приняли меры адекватного реагирования, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку от Широкина выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

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Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики дважды вели огонь возле Орехова. Они использовали минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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"Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 15 мая украинские военные ранили по меньшей мере одного боевика.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России о Крыме и Донбассе.

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