Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков

Боевики под Новоселовкой применяют новую тактику

Под Новоселовкой боевики пытаются рыть окопы вглубь "серой" зоны. Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские воины заметили, как оккупанты начали рыть окопы вглубь "серой" зоны под Новоселовкой. Кроме того, боевики пополнили свой арсенал противотанковыми управляемыми ракетами и разрывными пулями.

С позиций наших бойцов невооруженным взглядом можно увидеть высотки на окраине оккупированной Ясиноватой. До ближайшей из них – всего несколько километров. Чуть ближе находятся крыши поселка Васильевка – оттуда ежедневно ведутся обстрелы украинских позиций. Об ожесточенных боях говорят и тысячи свежих гильз.

"Давали просто ответку, из автомата, пулемета… – Когда? – Ну, вчера давали, позавчера давали. Нас обстреливают постоянно…" – рассказал один из наших защитников

Утром боевики выпустили по нашим позициям противотанковую ракету и бросили несколько мин, говорят наши военные. А накануне вечером враг открывал огонь из запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии.

"Было совершено противником обстрел из артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра. Ну, прилетов было где-то 15…" – отметил боец ВСУ.

На этот раз нашим воинам повезло – большинство снарядов перелетели через их позиции: осколками посекло только деревья. Боеприпасы были рассчитаны на поражение пехоты, а потому они взрывались, едва коснувшись ветвей. Одновременно с артиллерией открыли огонь и тяжелые пулеметы – разрывными пулями.

"Идет сначала выстрел, хлопок, где-то снизу они бьют. А потом через бруствер проходит выстрел, и сразу разрыв идет. Калибр 12,7", – рассказали военные.

Армейцы добавили, что боевики ведут себя все более нагло: они стягивают технику к оккупированной Васильевке, и все чаще используют запрещенные вооружения. Тяжелые минометы, а в последние дни даже гаубицы, тут уже стали привычным явлением. При этом арсенал противника ежедневно пополняется.

"Ну вот, за последнее время ПТУР пустили, не было этого! Нас предупредили, что завезли им ПТУРы, и они будут работать, мы это знали. Но применили только сегодня", – заявили бойцы.

Кроме того, в последнее время противник начал активно рыть окопы в сторону наших позиций, и сейчас расстояние между позициями ВСУ и боевиками стремительно сокращается. А это значит, что боевые действия скоро станут намного более агрессивными, говорят военные. Противник уже стреляет с новых позиций, а ответный огонь использует в пропагандистских целях.

"Когда началась ответка по их позициям, они тут же, сразу, со своих позиций обстреливали населенный пункт! Свой населенный пункт! Ну, а потом сказали, что это ми!" – негодуют украинские воины.

Сейчас армейцы пытаются помешать боевикам строить новые укрепления и уверяют, что у них достаточно сил, чтобы не дать врагу шансов на продвижение.

Накануне, 3 июня, пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Напомним, 2 июня оккупанты на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

А днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить в обстреле подразделения Вооруженных сил Украины.

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