На Донбассе опять атаковали украинские войска: где стреляли

Фото: facebook.com/93OMBr
Боевики и российские войска продолжают обострять ситуацию на Донбассе – за минувшие сутки, 10 июля, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Это чуть меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Обстрелы велись по позициями ООС возле таких населенных пунктов:
- Мироновское – из артиллерийских систем калибра 122-мм;
- Водяное (под Донецком) – из минометов 120-го калибра;
- Водяное (на Приазовье) – из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем;
- Широкино – из минометов 82-го калибра;
- Светлодарск – из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- Пески – из минометов 82-го калибра;
- Золотое-4 – из противотанкового ракетного комплекса.
Кроме того, вражеские БПЛА трижды пересекали линию разграничения.
С начала суток 11 июля обстрелов и других нарушений перемирия не было. И вчера, и сегодня обошлось без потерь со стороны украинских защитников.
Напомним, что в результате обстрелов позиции ООС возле Золотого 9 июля погиб 43-летний старший солдат Владимир Яськив.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские власти еще в 2019 году утвердили по меньшей мере пять вариантов действий по урегулированию ситуации в ОРДЛО.
О других потерях Украины смотреть в видеосюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией