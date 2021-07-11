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На Донбассе опять атаковали украинские войска: где стреляли

11 июля 2021 8:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оккупанты продолжают накалять обстановку на линии разграничения – стреляют по бойцам ООС и запускают разведывательные беспилотники

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Боевики и российские войска продолжают обострять ситуацию на Донбассе – за минувшие сутки, 10 июля, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Это чуть меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Обстрелы велись по позициями ООС возле таких населенных пунктов:

  • Мироновское – из артиллерийских систем калибра 122-мм;
  • Водяное (под Донецком) – из минометов 120-го калибра;
  • Водяное (на Приазовье) – из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем;
  • Широкино – из минометов 82-го калибра;
  • Светлодарск – из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • Пески – из минометов 82-го калибра;
  • Золотое-4 – из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, вражеские БПЛА трижды пересекали линию разграничения.

С начала суток 11 июля обстрелов и других нарушений перемирия не было. И вчера, и сегодня обошлось без потерь со стороны украинских защитников.

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Напомним, что в результате обстрелов позиции ООС возле Золотого 9 июля погиб 43-летний старший солдат Владимир Яськив.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские власти еще в 2019 году утвердили по меньшей мере пять вариантов действий по урегулированию ситуации в ОРДЛО.

О других потерях Украины смотреть в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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