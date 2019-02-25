Украинские войска попали под обстрел боевиков и понесли потери
В ВСУ сообщили об одном погибшем военнослужащем и одном раненном в результате нарушения "режима тишины"
С начала суток боевики Донбасса шесть раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных, причем они трижды использовали 122 и 120 мм снаряды и мин. В целом ими было использовано 85 запрещенных Минскими соглашениями снарядов.
В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ попали под обстрелы:
- в районе населенного пункта Лебединское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- вблизи села Водяное из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" их обстреливали:
- из стрелкового и снайперского оружия в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское;
- из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотошковское.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб один украинский военный и еще один был ранен.
"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили военные.
Напомним, накануне пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, двое – ранены.
В то же время, стало известно, что 24 февраля на Донбассе снайпер ВСУ уничтожил боевика "Остапа", которым оказался предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.
Кроме того, в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о военном преступлении пророссийских боевиков, которые обстреляли поселок Золотое в Луганской области.
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