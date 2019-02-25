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Украинские войска попали под обстрел боевиков и понесли потери

Сегодня, 18:41

В ВСУ сообщили об одном погибшем военнослужащем и одном раненном в результате нарушения "режима тишины"

Фото: facebook.com/79AMBUA
Фото: facebook.com/79AMBUA.
Украинские войска попали под обстрел боевиков и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8fb/c19/5c48fbc19af11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8fb/c19/5c48fbc19af11.jpg Донбасс В ВСУ сообщили об одном погибшем военнослужащем и одном раненном в результате нарушения "режима тишины"

С начала суток боевики Донбасса шесть раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных, причем они трижды использовали 122 и 120 мм снаряды и мин. В целом ими было использовано 85 запрещенных Минскими соглашениями снарядов.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ попали под обстрелы:

  • в районе населенного пункта Лебединское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • вблизи села Водяное из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" их обстреливали:

  • из стрелкового и снайперского оружия в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское;
  • из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотошковское.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один украинский военный и еще один был ранен.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили военные.

Напомним, накануне пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, двое – ранены.

В то же время, стало известно, что 24 февраля на Донбассе снайпер ВСУ уничтожил боевика "Остапа",  которым оказался предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о военном преступлении пророссийских боевиков, которые обстреляли поселок Золотое в Луганской области.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрел, война на востоке Украины , Новотошковское, лебединское, Водяное, ООС

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