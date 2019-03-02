Украинский офицер сообщил о весомой потере в рядах боевиков на Донбассе

Один из ротных командиров боевиков с позывным "Скиф" погиб 28 февраля

Фото: AFP

Украинский офицер сообщил о весомой потере в рядах боевиков на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c62/f61/5c6c62f61409c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c62/f61/5c6c62f61409c.png 2019-03-02T13:13:00+02:00 Донбасс Один из ротных командиров боевиков с позывным "Скиф" погиб 28 февраля

Боевики на Донбассе потеряли одного из своих ротных командиров. Об этом сообщает в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"#200_бригада 28.02.19 пополнилась очередным бойцом, "Скиф" Александр Николаевич. Командир роты 11 омсп "Восток" окупационных войск", – написал он.

"Скиф". Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

Как сообщается "Скиф" в рядах боевиков принимал участие в боях в Словянске, Углегорске, Горловке, Дебальцево

Ранее в штабе Объединенных сил сообщили, что в первый день весны боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены.

Также на днях сообщалось, что Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику. На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.

В то же время командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы, а также в ход пустили и противотанковые ракетные комплексы.

Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".

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