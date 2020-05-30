Украинский воин получил ранения на Донбассе

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение

29 мая 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещены Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в вечернем сообщении в Facebook.

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Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский наградил посмертно командира 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрия Межакова, который умер 28 мая. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

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