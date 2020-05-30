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Украинский воин получил ранения на Донбассе

30 мая, 00:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение

29 мая 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещены Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в вечернем сообщении в Facebook.

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Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

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"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский наградил посмертно командира 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрия Межакова, который умер 28 мая. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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Донбасс ВСУ боевики Украина ранения боец Луганское

Источник: Сегодня

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