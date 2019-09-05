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Умер известный мариупольский журналист Николай Токарский

5 сентября, 10:54

Мужчина скончался в возрасте 63 лет

Николай Токарский. Фото: Сергей Томиленко, Facebook

Николай Токарский. Фото: Сергей Томиленко, Facebook

Известный в Мариуполе журналист, глава Донецкой областной организации Национального союза журналистов Украины Николай Токарский умер. Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Печальная новость. Перестало биться сердце председателя Донецкой областной организации НСЖУ Николая Николаевича Токарского. Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования родным и близким многолетнего главного редактора лидирующей мариупольской газеты "Приазовский рабочий" и активиста НСЖУ", – говорится в сообщении.

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Томиленко отметил, что Токарский всегда занимал принципиальную позицию по отстаиванию интересов СМИ в Донецкой области и реализации права жителей региона на доступ к правдивой информации. Кроме того, за значительный личный вклад в становление независимости Украины он был награжден знаком отличия Президента Украины и Почетной грамотой Верховной Рады.

Прощание с известным журналистом планируется в пятницу. Детали на данный момент неизвестны.

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Кроме того, мы писали о смерти известного ведущего из Днепра Евгения Щербакова. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже.

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