Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ

Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и боевики не успели пополнить свой боезапас

Скриншот.

Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a6/ac6/5ca5a6ac64a43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a6/ac6/5ca5a6ac64a43.jpg 2019-04-04T09:42:00+03:00 Донбасс Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и боевики не успели пополнить свой боезапас

Украинские военные на Донбассе уничтожили грузовик боевиков, который подвозил противнику боеприпасы. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и под удар попала машина, которая так и не успела пополнить боезапас боевиков.

"Боевая группа К-2 54-й ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта. Хороший фейерверк от воинов, следующий шаг для нашей дальнейшей победы", – написал "Штирлиц".

Напомним, на днях "Штирлиц" уже показывал видео мощного удара ВСУ – плотным огнем были накрыты позиции боевиков. Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов.

А тем временем, как сообщали сегодня в штабе Объединенных сил, 3 апреля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. При этом враг четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Но украинские военные не остались в долгу – боевики схлопотали жесткую "ответку" и понесли серьезные потери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.