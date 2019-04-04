Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ

Сегодня, 09:42

Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и боевики не успели пополнить свой боезапас

Скриншот
Скриншот.
Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a6/ac6/5ca5a6ac64a43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a6/ac6/5ca5a6ac64a43.jpg Донбасс Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и боевики не успели пополнить свой боезапас

Украинские военные на Донбассе уничтожили грузовик боевиков, который подвозил противнику боеприпасы. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Бойцы ООС плотным огнем накрыли позиции врага, и под удар попала машина, которая так и не успела пополнить боезапас боевиков.

"Боевая группа К-2 54-й ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта. Хороший фейерверк от воинов, следующий шаг для нашей дальнейшей победы", – написал "Штирлиц".

Напомним, на днях "Штирлиц" уже показывал видео мощного удара ВСУ – плотным огнем были накрыты позиции боевиков. Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов.

А тем временем, как сообщали сегодня в штабе Объединенных сил, 3 апреля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. При этом враг четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Но украинские военные не остались в долгу – боевики схлопотали жесткую "ответку" и понесли серьезные потери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, грузовик, ВСУ, штирлиц, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " Уничтожен грузовик боевиков с боеприпасами: появилось видео "фейерверка" от ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото

Вчера, 17:19

Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы

Потери боевиков в марте: 165 ранены и уничтожены

Вчера, 04:47

На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85

Поджарили "Крокодила": бойцы ВСУ под Донецком уничтожили опорник противника, видео

2 апреля, 04:30

С этого террикона противник простреливал дорогу Красногоровка – Марьинка

"Выслеживали, чтобы убить": новые подробности гибели Червоной и Милютина на Донбассе

Вчера, 22:40

Обстрел армейских позиций начался после обеда и продолжался почти три часа, боевики били из тяжелых минометов и гаубиц

Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог пройти во 2-й тур

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Политтехнолог: сможет ли Порошенко догнать Зеленского во 2-м туре

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

Родила и перекусила пуповину: женщина не доехала до роддома

Жена полузащитника Барселоны 30 раз отказывала игроку в свидании

В Киеве мужчина сам задержал грабителя, который напал на него
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Коломойский об отношениях с Зеленским: я его марионетка

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)