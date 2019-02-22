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Уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков: в ВСУ сообщили детали

Сегодня, 17:46

Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым

Фото: Минобороны РФ
Уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков: в ВСУ сообщили детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/019/262/5c70192623cf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/019/262/5c70192623cf9.jpg Донбасс Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного «Грека» - позывной оказался не фартовым

Украинские военные уничтожили четверых боевиков. Одним из них оказался командир батальона. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Вот это интересная новость от дырляндцев (боевиков). Четыре оккупанта подписали контракт (с "бригадой-200" – уничтоженные на Донбассе боевики), в том числе командир батальона 9 ошпмп оккупантов с позывным "Грек". Дырляндци пишут, что позывной не фартовый, ибо одного "Грека" уже давно отправили в "бригаду-200", – написал "Штирлиц".

Он добавил, что информация еще проверяется, но, скорее всего, подтвердится. Сами же боевики в соцсетях пишут, что это дело рук украинской диверсионно-разведывательной группы.

Напомним, в конце января 2017 года стало известно о ликвидации полевого командира боевиков. Им оказался комбат бандформирования "Восток".

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки был ликвидирован командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич с позывным "Грек".

Как сегодня сообщал "Штирлиц", в "ЛНР" три пьяных боевика попали в ДТП, один в коме. В аварию попали начальники продовольственной и вещевой служб, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР", который пытались в пьяном виде привезти женщин на квартиру.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, комбат

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