Уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков: в ВСУ сообщили детали
Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым
Украинские военные уничтожили четверых боевиков. Одним из них оказался командир батальона. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Вот это интересная новость от дырляндцев (боевиков). Четыре оккупанта подписали контракт (с "бригадой-200" – уничтоженные на Донбассе боевики), в том числе командир батальона 9 ошпмп оккупантов с позывным "Грек". Дырляндци пишут, что позывной не фартовый, ибо одного "Грека" уже давно отправили в "бригаду-200", – написал "Штирлиц".
Он добавил, что информация еще проверяется, но, скорее всего, подтвердится. Сами же боевики в соцсетях пишут, что это дело рук украинской диверсионно-разведывательной группы.
Напомним, в конце января 2017 года стало известно о ликвидации полевого командира боевиков. Им оказался комбат бандформирования "Восток".
Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки был ликвидирован командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич с позывным "Грек".
Как сегодня сообщал "Штирлиц", в "ЛНР" три пьяных боевика попали в ДТП, один в коме. В аварию попали начальники продовольственной и вещевой служб, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР", который пытались в пьяном виде привезти женщин на квартиру.
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