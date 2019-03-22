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На Донбассе уничтожен склад боеприпасов, у боевиков потери: в ВСУ показали видео

Сегодня, 09:44

После меткого попадания украинских воинов склад БК горел почти сутки, а огонь был виден издалека

Скриншот
Скриншот.
На Донбассе уничтожен склад боеприпасов, у боевиков потери: в ВСУ показали видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/491/eb5/5c9491eb51b07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/491/eb5/5c9491eb51b07.jpg Донбасс После меткого попадания украинских воинов склад БК горел почти сутки, а огонь был виден издалека

На Донбассе украинские военные уничтожили склад боеприпасов боевиков, который горел почти сутки. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в результате меткого попадания в склад боеприпасов не обошлось и без потерь у врага.

"В результате меткого выстрела были уничтожены склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки. По данным разведки два боевика присоединились к "бригаде-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) и еще трое зализывают раны", – написал "Штирлиц".

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, при этом 10 раз применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В ответ на такие действия ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.

Также Штирлиц показывал видео, как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника. По его словам, в начале марта воины из состава операции Объединенных сил сыграли в "боулинг" и выбили "страйк", когда дали адекватный ответ на провокации оккупантов из противотанкового ракетного комплекса.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, склад боеприпасов

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