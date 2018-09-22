Украинский ПТРК "Стугна" в деле: уничтожение бронетехники боевиков сняли на видео

Украинские военные обнародовали видео уничтожения бронетехники на Донбассе.

"Провокационные действия российско-оккупационных войск, не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно, наши воины непревзойденные", - написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как удалось выяснить сайту "Сегодня", на видео показана "работа" украинского противотанкового реактивного комплекса "Стугна". А сработал он четко и точно в цель.

Напомним, что украинский аналог американского ПТРК Javelin отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца.

Ранее сообщалось, что украинские военные укрепляют зоны безопасности возле населенных пунктов на Донбассе.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".