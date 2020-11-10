Уничтоженный Россией Донецкий аэропорт режут на металлолом: видео

Трое неизвестных решили подзаработать и отправились на место одной из ранее самых горячих точек на Донбассе

На оккупированной части Донбасса продолжают охоту на металлолом, оставшийся в результате войны. Неизвестных засняли на видео, как они распиливают конструкции Донецкого аэропорта.

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Соответствующее видео опубликовали "Вартові еспресо".

ДАП был полностью разрушен в результате массированных обстрелов российско-оккупационными войсками и от аэропорта остались одни руины. Но и они кому-то не дают покоя.

На видео засняли неизвестных, которые распиливали металлоконструкции. Задействованы были минимум три человека: один из них резал металл, а еще двое забирали отрезанные части.

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Напомним, с мая 2014 года киборги героически обороняли ДАП 242 дня. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали клочок украинской земли. Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал. В боях за аэропорт погибли более 200 "киборгов". Новости "Сегодня" писали подробнее, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

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Смотрите также видео, как выглядит Донецкий аэропорт спустя несколько лет после боев:

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