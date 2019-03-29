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Уничтожены два блиндажа боевиков: ВСУ показали видео удара по боевикам

Сегодня, 13:32

Бойцы ООС жестко наказали врага за обстрелы, "выписав им успокоительное" в виде ответного и точного огня

Фото: Facebook
Уничтожены два блиндажа боевиков: ВСУ показали видео удара по боевикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e02/1d3/5c9e021d30f93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e02/1d3/5c9e021d30f93.jpg Донбасс Бойцы ООС жестко наказали врага за обстрелы, «выписав им успокоительное» в виде ответного и точного огня

Украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, бойцы ООС жестко наказали врага за обстрелы, "выписав им успокоительное" в виде ответного и точного огня.

"Плюшки ватрушкам (боевикам) всегда их успокаивают и напоминают о том, что осы (воины ООС) на своей земле, а оккупантам место только в "бригаде-200" или "запоребриком". Военные хорошо и вдохновенно делают свое дело, несмотря ни на какие внешние факторы. Одна задача – это победа и сохранение жизни наших воинов. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника, воины ОС нанесли удар по их позициям. Результатом умелых действий уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются", – написал "Штирлиц".


Напомним, на днях мы уже показывали видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 28 марта на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.

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Тег техника, ВСУ, штирлиц, боевики, блиндаж

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