Уничтожены дзоты, блиндаж и три боевика: видео ударов ВСУ

Еще до перемирия украинские военные жестко наказали боевиков на передовой

Скриншот

Бойцы разведгруппы К-2 из 54 бригады показали новое видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе, но отмечают, что это произошло еще задолго до перемирия. Об этом военные сообщили в Facebook.

"Вашему вниманию предлагаем результат огневого поражения позиций наемников Российской Федерации. Так, в результате проведенной операции было уничтожено: три дзота, один жилой блиндаж и ликвидированы трое боевиков. Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", – рассказали военные.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Отметим, что последнее перемирие стартовало с 21 июля, однако боевики его совершенно не придерживались и по сей день продолжают атаковать.

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А тем временем сейчас на передовой ситуация продолжает оставаться напряженной – боевики не прекращают обстрелы. В штабе Объединенных сил сообщали, что 23 октября враг 22 раза обстрелял позиции украинских военнослужащих.

А вот 22 октября было 24 обстрела и серьезные потери у ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

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