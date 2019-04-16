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Уничтожены позиции, у боевиков серьезные потери: видео удара ВСУ

Сегодня, 14:25

Воины ООС наказали противника за постоянные обстрелы и ответным огнем накрыли его позиции

Фото: Facebook

Украинские военные из 54-й бригады снова уничтожили позицию боевиков и отомстили за постоянные обстрелы – враг понес потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Ширлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, бойцы ООС решили дать адекватный ответ после систематических обстрелов со стороны боевиков, в том числе и по мирным жителям.

"В результате заблаговременно подготовленной операции, скоплении противника в одном месте, воинами боевой группы К-2 54 ОМБр были нанесены точные удары по позициям оккупантов с корректировкой огня беспилотним летательным аппаратом. По данным разведки результатом адекватного ответа уничтожен ВОП (взводно-опорный пункт) российских оккупантов, безвозвратные и санитарные потери составили восемь человек, из них трое оккупантов в "бригаде-200" (уничтожены)", – написал "Штирлиц".

Офицер также добавил, что в результате удара ВСУ мирные жители не пострадали, так как в районе этих позиций находятся только боевики.


Напомним, на днях бойцы "Азова" уничтожили российскую технику. На Светлодарской дуге военные выследили врага и нанесли точные удары. Теперь вражеская техника на обстрелы не способна, а у боевиков потери.

Как сегодня уже сообщали в штабе ООС, 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, потери, позиции

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