Уничтожили технику боевиков: появилось видео удара ВСУ с воздуха
Воины ООС решили наказать противника за обстрелы и провокации и провели неожиданную ответную атаку
Украинские военные на Донбассе ответным огнем уничтожили одну единицу вражеской техники. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.
Отметим, что бойцы ООС атаковали врага с воздуха – сбросили бомбочки с беспилотника.
"Даже птицы (намек на дрон ВСУ), которые возвращаются с зимовки на родину, поддерживают воинов ОС. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники", – написал "Штирлиц".
Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 31 марта боевики на Донбассе обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь у наших воинов не было.
А вот 30 марта боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм. За такую боевую активность враг получил "ответку" ВСУ и потерял восемь человек.
Также в ООС рассказывали подробности боев на Донбассе, которые произошли на Луганском направлении 30 марта. Два раза диверсионно-разведывательные группы врага пытались прорваться к позициям украинской армии, но каждый раз был встречены жестким огнем.
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