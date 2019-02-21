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Уникальный опыт помощи: в Дружковке начала работать выставка Гуманитарного штаба

Сегодня, 12:49

Представленные на выставке экспонаты рассказывают об уникальном опыте Гуманитарного штаба в оказании помощи мирному населению в критической ситуации

Фото: fdu.org.ua
Уникальный опыт помощи: в Дружковке начала работать выставка Гуманитарного штаба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e81/095/5c6e81095bae1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e81/095/5c6e81095bae1.jpg Донбасс Представленные на выставке экспонаты рассказывают об уникальном опыте Гуманитарного штаба в оказании помощи мирному населению в критической ситуации

В Дружковском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Это одна из шести постоянно действующих экспозиций, посвященных деятельности самой крупной личной благотворительной инициативы в Украине.

Представленные на выставке экспонаты рассказывают об уникальном опыте Гуманитарного штаба в оказании помощи мирному населению в критической ситуации. И о людях, которые выживают в неимоверных тяжелых условиях благодаря этой помощи и самоотверженной работе волонтеров.

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Как рассказала на церемонии открытия Юлия Малич, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова, тематика экспозиции остается крайне актуальной.

"Конфликт на Донбассе продолжается – и миллионы мирных жителей региона все еще нуждаются в гуманитарной помощи. Согласно опросу Киевского международного института социологии, 85% жителей региона не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Почти 72% опрошенных в Донецкой и Луганской областях назвали Фонд Рината Ахметова лидером в предоставлении помощи местному населению. С первых дней конфликта Ринат Ахметов помогал и продолжает помогать самым нуждающимся: старикам, детям, людям с инвалидностью. Благодаря этому спасены жизни миллиона человек", – отметила Юлия Малич.

Своими воспоминаниями о помощи Рината Ахметова поделились мирные жители, которые побывали на открытии выставки.

"Когда я приехала в Дружковку, то знала точно: мои дети всегда будут сыты, ведь нам всегда поможет Фонд Рината Ахметова", – рассказала многодетная мама Людмила.

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Одним из главных экспонатов стала уникальная фотокнига "Донбасс и Мирные", которую передали представители Фонда Рината Ахметова. Она рассказывает о стариках, которым приходится выживать в зоне вооруженных действий. О семьях, вынужденных бросить родной дом. О раненых детях, выживших вопреки прогнозам врачей. И надежде на мир, которую они сохраняют благодаря помощи Рината Ахметова.

Выставка в Дружковском историко-художественном музее работает на постоянной основе с 20 февраля.

Фотокнига "Донбасс и Мирные" – это 11 историй мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре конфликта на Донбассе. Фотокнига стала шокирующим откровением для множества людей в Украине и Европе. Она отмечена в номинации "Лучшая социальная фотокнига года" Украинского библиотечного фонда и уже презентована в Киеве, Львове, Мариуполе, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова стал лидером в предоставлении гуманитарной помощи на Востоке Украины.

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Тег выставка, Донбасс, дружковка, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Донбасс и мирные

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