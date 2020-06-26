Жительница Испании Евгения Йепес рассказала о пребывании в плену у боевиков "ДНР".
Уроженка Донецка Евгения Йепес, которая сейчас живет в Испании, приехала в "ДНР" проверить свою квартиру, а потом не смогла выехать из подконтрольной территории из-за коронакризиса.
Потом ее похитили боевики из-за того, что сняла со своего балкона флаг РФ, который ей повесили без разрешения. Женщину отпустили почти через 20 дней на территорию, которая подконтрольной Украине, только из-за того, что ее дело обсуждалось на заседании ТКГ.
Она рассказала, что работники муниципальной службы повесили на ее балкон флаг России, она его сняла, а потом повесили флаг "ДНР". Она его снова сняла и выкинула в мусорник.
Из-за этого ее задержали, сначала ее держали в камере 2 на 2 метра, в так называемой "изоляции", а потом – в ИВС.
Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики. Настоящий владелец дома рассказал, как он лишился своего жилья: его вещи даже куда-то вывезли.
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