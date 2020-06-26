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Уроженка Донецка рассказала, как попала в плен "ДНР" за российский флаг

26 июня, 21:37

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Из-за этого ее задержали и держали в камере 2 на 2 метра

Жительница Испании Евгения Йепес рассказала о пребывании в плену у боевиков "ДНР".

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Уроженка Донецка Евгения Йепес, которая сейчас живет в Испании, приехала в "ДНР" проверить свою квартиру, а потом не смогла выехать из подконтрольной территории из-за коронакризиса.

Потом ее похитили боевики из-за того, что сняла со своего балкона флаг РФ, который ей повесили без разрешения. Женщину отпустили почти через 20 дней на территорию, которая подконтрольной Украине, только из-за того, что ее дело обсуждалось на заседании ТКГ.

Она рассказала, что работники муниципальной службы повесили на ее балкон флаг России, она его сняла, а потом повесили флаг "ДНР". Она его снова сняла и выкинула в мусорник.

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Из-за этого ее задержали, сначала ее держали в камере 2 на 2 метра, в так называемой "изоляции", а потом – в ИВС.

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Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики. Настоящий владелец дома рассказал, как он лишился своего жилья: его вещи даже куда-то вывезли.

Видео: https://www.youtube.com/channel/Denis Kazanskyi

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Источник: Сегодня

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