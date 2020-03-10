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Усиление обстрелов и потери ВСУ: где на Донбассе было "жарко"

10 марта, 07:13

Тина Наринецкая

Боевики снова ударили из запрещенного "Минском" оружия

За прошлые сутки, 9 марта, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрелы:

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  • рядом с Широкино и Гнутово с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
  • дважды неподалеку Авдеевки стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил шесть обстрелов:

  • рядом с Орехово стреляли из миномета калибра 120 мм – враг выпустил 5 мин;
  • вблизи Зайцево ударили из 82-мм миномета – 4 мины;
  • неподалеку Водяного велся огонь из миномета калибра 82 мм – 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе Новолуганского, Луганского и Майского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, обстреляли санитарный автомобиль. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства с маркировочными эмблемами Красного Креста.

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"Вчера, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение", - рассказали в ООС.

Напомним, 8 марта боевики устроили шесть обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, пятеро были ранены, еще один – получил боевую травму.

Также мы сообщали, что 8 марта в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий из Херсона Евгений Черных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

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