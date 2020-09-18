Услышать миллион голосов Мирных: Фонд Рината Ахметова представил уникальный онлайн-проект

В Киеве Фонд Рината Ахметова презентовал концепцию уникального проекта – Музея "Голоса Мирных". Это онлайн-проект, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

"Цель музея – собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Все рассказы от первого лица, прежде всего в формате видео-исповедей, видео-интервью. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего. Первая тысяча историй Мирных уже собрана. Мы нашли их, смонтировали, описали и поместили на портал Музея всего за несколько месяцев. Уже сейчас это крупнейшее собрание свидетельств Мирных, рассказанных их голосами, от первого лица", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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На презентацию концепции музея пришли историки, представители ООН по делам беженцев, психологи, послы, народные депутаты и руководители СМИ. Каждый из них сразу погружался в атмосферу создаваемого музея на входе в зал, отведенный под презентацию. По всему пространству были расставлены фотографии Мирных, которые уже рассказали свои истории, ставшие частью Музея. На экранах транслировались эти видеомонологи.

"Благодаря порталу Музея люди почувствуют, что про них не забыли. Поймут, что для других важно услышать их истории. Конечно, раскрыться и рассказать свою историю мирным тяжело, но, когда человек говорит о том, что с ним произошло, какой путь он прошел, он делится своей болью. Эта платформа также будет объединять жителей Донбасса, которые находятся по разные стороны линии соприкосновения. Они смогут услышать друг друга. Этот проект может стать важным шагом к налаживанию мира на Донбассе", – считает психолог, эксперт Фонда Рината Ахметова Екатерина Вепро.

Также внимание участников привлекали артефакты, переданные людьми, чья жизнь из-за трагедии Донбасса разделилась на до и после: детские игрушки, ключи от офиса, изрешеченные осколками снарядов книги… За каждой вещью скрывалась боль и отчаяние конкретной семьи.

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Музея "Голоса Мирных" принадлежит Ринату Ахметову. Здесь Мирные могут открыто рассказать свою личную историю, ничего не боясь. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем каждую исповедь. С ее памятью, с ее болью, с ее верой, с ее надеждой.

Концепция проекта разрабатывалась при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов. Один из них – Кевин Болтон, британский бренд и веб-консультант, который недавно работал с Liverpool School of Tropical Medicine, а также рядом европейских музейных проектов.

"Мы хотели показать, что каждая история уникальна, как и каждый голос. Перед тем, как приступить к разработке, мы получили от Фонда Рината Ахметова много материалов о Донбассе, в частности книгу "Донбасс и Мирные", выпущенную Фондом. Истории людей погрузили нас в контекст, это помогло в работе", – говорит Кевин Болтон.

Музей "Голоса Мирных" уже сегодня представляет собой крупнейшее в Украине собрание историй людей Донбасса – он насчитывает тысячу свидетельств. Мечта Фонда Рината Ахметова – создать главный в мире архив из 1 000 000 историй Мирных. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств. Сохранив их достоверность и историческую ценность. Поэтому к работе над архивом будут привлечены люди науки. Консультантом музея стал историк Евгений Монастырский, переселенец из Луганска.

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"В основе любого вооруженного конфликта – человек. Свидетельства людей – главный источник, главный материал для восстановления ткани исторических событий. Чем больше свидетельств, тем объективнее картина. Иметь возможность поговорить с непосредственными участниками событий – мечта любого историка. Нам повезло, что так много людей готовы и могут делиться своими историями", – сказал Евгений Монастырский.

Музей "Голоса Мирных" не просто национальный проект. Это проект мирового масштаба. Он станет окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

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