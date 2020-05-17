Утренний бой под Авдеевкой: боевики ударили з минометов, у ВСУ потери

Противник на передовой никак не угомонится и снова ударил из запрещенного вооружения

На Донбассе уже сегодня с самого утра боевики начали обстреливать позиции украинской армии. Уже два раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил боец ВСУ. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Военные отметили, что обе атаки были осуществлены под Авдеевкой.

Так, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, выпустив 20 мин, а также дал несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут, однако уже через некоторое время после этого противник открыл огонь повторно, на этот раз выпустив две мины калибра 82 мм и подключив гранатометы АГС и РПГ.

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"Наши защитники среагировали мгновенно и применили дежурные огневые средства, чем заставили оккупантов отказаться от дальнейшего ведения огня. С начала суток один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение и был эвакуирован с передовых позиций в военный госпиталь, где сейчас получает медицинскую помощь", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 мая на Донбассе оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте подробности боев на Донбассе.

Также стало известно, что на вражеские атаки украинские воины давали адекватный ответ. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил о новых потерях боевиков.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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