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Ужас и мрак: в Сети появились фото посленовогоднего Донецка

4 января, 13:05

На улицах практически нет людей и машин

Житель оккупированного Донецка показал, каким был город в первый день 2020-го года. По его словам, прохожие встречались лишь кое-где, и то поодиночке. Кадры показал житель Донецка Виктор Костылин, пишет ВВ.

Он отметил, что фотографировал не ранним утром. Однако дончане все равно не спешили на улицу, предпочитая оставаться дома.

Не было и людей вокруг новогодней елки.

"Хмурое утро. 10:00 -10:30. Народ даже опохмеляться не спешит", – написал Костылин.

В кадр попали центральные улицы "столицы" так называемой "ДНР", площадь Ленина. Людей и машин на снимках практически нет.

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Пользователи сети начали комментировать опубликованные фотографии: "Еще немного, и вообще будет снимать нечего", "Угробили Донецк, такой красивый город раньше был", "Ужас и мрак, все, что можно сказать о нынешнем Донецке".

Также в Twitter местные жители сообщили, что в конце 2019-го года только выплатили зарплату за июль.

Этот факт также не остался без критики комментаторов местных "властей".

"За хорошее поведение наверное. А вообще вспоминаю как знакомые шахтеры в 14-м ,били себя в грудь,только и слышал "ты ниче не понимаешь". Вот действительно, пол жизни прожил,а чего-то так и не понял", – пишет пользователь.

Кстати, в Киеве на Софиевской и Контрактовой площадях работает новогодняя ярмарка, а главная елка страны даже признана одной из лучших в Европе.

Напомним, ранее дончане рассказали о жизни в оккупации и пропаганде.

Как уже сообщалось, боевики отнимают жилье, ссылаясь на свое "законодательство" и превращая регион в выпотрошенную пустыню .

А сами жители шахтерской столицы сетуют, что боевики превратили город в Чернобыль и с горечью вспоминают дни, когда Донецк жил и процветал.

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Новый год Донецк Донбасс

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