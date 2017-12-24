В АТО боевики произвели самый мощный и агрессивный обстрел за последние месяцы

Станет ли обмен пленными событием этого года, как многие ожидают – зависит, в том числе, от ситуации на фронте. В начале недели боевики из "Градов" обстреляли поселок Новолуганское. Пострадали мирные жители. Повреждены полсотни домов.

За последние месяцы это самый мощный и агрессивный, учитывая цели, обстрел. Одновременно российские представители заявляют о выходе из совместного центра координации и контроля за прекращением огня. И рождественское перемирие, о котором договорились в Минске, было нарушено сразу же, и снова – в районе Светлодарской дуги. Стоит ли рассчитывать что стрелять прекратят в ближайшее время.

17 декабря Россия официально отозвала своих офицеров из совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. СЦКК создали еще в сентябре 2014-го. После подписания первого минского протокола.

Это единственные российские офицеры, попадавшие в Украину не полями-огородами, а по закону. И именно это стало причиной их спешного ухода. Просто с 1 января в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы.

Погранслужба уже отрапортовала: средствами биометрического контроля оборудовали все 157 пунктов пропуска.

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Через шесть секунд после сканирования отпечатков пальцев информация о госте – в распоряжении пограничников. Ее тут же проверят по базам Интерпола. А доступ к системе получат МВД, СБУ, разведка и Минсоцполитики. "Светить" своих разведчиков прямо на границе Кремль явно не хотел.

На демарш россиян моментально отреагировали в Берлине, Париже и Вашингтоне. Через несколько дней из Москвы пришел сигнал: мы готовы вернуться в состав СЦКК. Но надо обсудить условия. Скорее всего, эти условием станут особые правила пересечения границы для своих офицеров. Без биометрического контроля.

Из состава совместного центра контроля россияне уехали вечером в воскресенье. Вечером в понедельник начался обстрел Новолуганского.

Этот поселок в Донецкой области два года был в так называемой серой зоне. Под контроль украинской армии он перешел только в декабре 2016-го. Под такой массированный обстрел Новолуганское за годы войны еще не попадало. Огонь из Градов боевики вели из оккупированной Горловки.

8 раненых, 38 разрушенных частных домов, 9 многоэтажек, детский сад, школа и амбулатория. Пока в Новолуганском приходят в себя после обстрелов, ОБСЕ фиксирует за прошлую неделю почти 16 тысяч нарушений режима прекращения огня по всей линии фронта.

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В Минске, на последних в этом году переговорах трехсторонней контактной группы говорят и о демарше российских офицеров, и об атаке на Новолуганское. Россию обвиняют в нарушении обязательств, которые та взяла на себя в рамках Нормандского формата и Минского процесса. С трудом, но участники переговоров все-таки договариваются о новом перемирии с ноля часов 23 декабря.Первое нарушение новогоднего перемирия в штабе АТО зафиксировали через 12 часов на Светлодарской дуге.

Еще через 12 часов, утром 24 декабря, на фронте от пули снайпера погиб украинский солдат.

К выходным стало известно, что администрация Трампа все-таки сделает то, на что не решалась администрация Обамы. Штаты продадут Украине летальное оружие. Сначала осторожно заговорили о снайперских винтовках, потом добавили – будут джевелины. Это такие переносимые вручную противотанковые установки, поражающие и бронетехнику, и укрытия, и даже вертолеты. Киев получит 35 пусковых установок. Общая сумма контракта – 47 миллионов долларов. Кремль тут же назвал Вашингтон пособником в разжигании войны.

Похоже на то, что этот контракт стал ответом Вашингтона на безрезультатные переговоры Курта Волкера и Владислава Суркова. Месяц назад во время последней встречи советник Путина Сурков отклонил 26 из 29 предложений спецпредставителя Госдепа Волкера. По вопросу обмена пленными тогда вроде противоречий между переговорщиками не возникало. Киев, чтоб не сорвать обмен, даже отложил принятие во втором чтении спорного закона о деоккупации Донбасса. Там еще в перамбуле Россия черным по белому названа агрессором. Но за неделю до Нового года позитивных сигналов о скором обмене заложниками стало меньше.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их города во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.