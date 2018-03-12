В АТО во время выполнения боевых задач погиб украинский солдат, еще трое ранены

Сегодня, 06:55

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Фото: Facebook пресс-центра штаба АТО
Фото: Facebook пресс-центра штаба АТО

В течение минувших суток боевики в зоне АТО неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На Донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

За прошедшие сутки ВСУ понесли потери: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в течение минувших суток по данным штаба АТО, на Донбассе боевики усилили огневую активность.

Как сообщалось ранее, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

 
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