В Авдеевке при родах умерла женщина и младенец
По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство
В Донецкой области прокуратура расследует обстоятельства смерти во время родов 31-летней женщины и ее новорожденного ребенка в больнице Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как стало известно, под процессуальным руководством Авдеевского отдела Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о "неисполнении или ненадлежащем исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для больного, и если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего".
Также сообщается, что трагедия произошла вечером 21 марта, когда в родильное отделение Авдеевской центральной городской больницы со схватками поступила 31-летняя женщина.
На следующий день, 22 марта, во время родов у женщины, которая решила рожать естественным путем, произошло кислородное голодание, что вызвало отек мозга и смерть. Ребенок, которого врачи пытались спасти путем кесарева сечения, умер в течение трех часов в результате асфиксии.
В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится ряд судебных экспертиз с целью установления причин смерти женщины и ее ребенка, и предоставления оценки действиям работников лечебного учреждения.
Напомним, ранее похожий случай произошел в Николаеве, когда роженица и ребенок умерли, пока врачи пытались поставить диагноз.
Также мы сообщали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок. Кроме того, мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
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