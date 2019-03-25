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В Авдеевке при родах умерла женщина и младенец

Сегодня, 14:59

По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
В Авдеевке при родах умерла женщина и младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Донбасс По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство

В Донецкой области прокуратура расследует обстоятельства смерти во время родов 31-летней женщины и ее новорожденного ребенка в больнице Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, под процессуальным руководством Авдеевского отдела Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о "неисполнении или ненадлежащем исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для больного, и если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего".

Также сообщается, что трагедия произошла вечером 21 марта, когда в родильное отделение Авдеевской центральной городской больницы со схватками поступила 31-летняя женщина.

На следующий день, 22 марта, во время родов у женщины, которая решила рожать естественным путем, произошло кислородное голодание, что вызвало отек мозга и смерть. Ребенок, которого врачи пытались спасти путем кесарева сечения, умер в течение трех часов в результате асфиксии.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится ряд судебных экспертиз с целью установления причин смерти женщины и ее ребенка, и предоставления оценки действиям работников лечебного учреждения.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Николаеве, когда роженица и ребенок умерли, пока врачи пытались поставить диагноз.

Также мы сообщали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок. Кроме того, мы писали о томкакую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

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Тег ребенок, донецкая область, младенец, новорожденный, роженица, авдеевка

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