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Ситуация на Донбассе: в Авдеевке противник устроил провокацию

18 октября, 20:55

Украинские военнослужащие сдерживают военный конфликт и восстанавливают поврежденные жилые дома

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участок вблизи Авдеевки. Украинские военнослужащие на провокационные действия противника не ответили.

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Как сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил, саперы ГСЧС разминировали более четырех гектаров территории вдоль линии разграничения и уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Кроме того, спасатели Объединенных сил отремонтировали поврежденные обстрелами четыре жилых дома и продолжают восстанавливать еще пять объектов инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. Ранее разведка сообщила подробности о том, что боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы операция Объединенных сил
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