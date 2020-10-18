Ситуация на Донбассе: в Авдеевке противник устроил провокацию

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участок вблизи Авдеевки. Украинские военнослужащие на провокационные действия противника не ответили.

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Как сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил, саперы ГСЧС разминировали более четырех гектаров территории вдоль линии разграничения и уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Кроме того, спасатели Объединенных сил отремонтировали поврежденные обстрелами четыре жилых дома и продолжают восстанавливать еще пять объектов инфраструктуры.



Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. Ранее разведка сообщила подробности о том, что боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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