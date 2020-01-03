В Авдеевке задержали бывшего боевика "ДНР": что он рассказал

REUTERS/Alexander Ermochenko

В Авдеевке Донецкой области полицейские задержали бывшего боевика "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По словам мужчины, летом 2014 года он поверил российской пропаганде и присоединился к террористам. Он переехал жить в Донецк и поступил в спецподразделения "Оплот". Будучи рядовым, мужчина с оружием в руках дежурил на блокпосту, а также охранял админздания. На службе у террористов он был полгода, но в декабре года разочаровался в идеологии "русского мира" и покинул их ряды.

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После этого бывший боевик жил в оккупированном Донецке и лишь в конце декабря 2019 года вернулся в родную Авдеевку. В отношении мужчины уже открыли уголовное производство. Но полицейские напомнили, что, если он не совершал тяжких преступлений и добровольно покинул ряды боевиков, то у него есть шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". В мае 2015 года мужчина заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод четвертой ОМБР "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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