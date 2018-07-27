В августе помощь Штаба Рината Ахметова получат более 20 тысяч мирных жителей на Донбассе (график)

В августе Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит более 20 тысяч наборов выживания, предназначенных для мирных жителей Донбасса. Люди, проживающие в прифронтовой зоне, и переселенцы смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в села и поселки, находящиеся на линии огня. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.

"Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. В августе будет выдано свыше 20 тысяч наборов выживания, около 10 тысяч доставят бригады мобильной выдачи. Также организована доставка продуктов для самых нуждающихся переселенцев, проживающих в Святогорске. В августе эту помощь получат свыше 700 человек. Многие из них – люди с инвалидностью", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб работает почти четыре года. За это время выдано около 12 миллионов 100 тысяч наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Сегодня Штаб оказывает помощь Мирным в 85 населенных пунктах Донбасса, большинство которых находятся на линии огня.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в августе: