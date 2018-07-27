В августе помощь Штаба Рината Ахметова получат более 20 тысяч мирных жителей на Донбассе (график)
Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам
В августе Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит более 20 тысяч наборов выживания, предназначенных для мирных жителей Донбасса. Люди, проживающие в прифронтовой зоне, и переселенцы смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в села и поселки, находящиеся на линии огня. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.
"Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. В августе будет выдано свыше 20 тысяч наборов выживания, около 10 тысяч доставят бригады мобильной выдачи. Также организована доставка продуктов для самых нуждающихся переселенцев, проживающих в Святогорске. В августе эту помощь получат свыше 700 человек. Многие из них – люди с инвалидностью", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Гуманитарный штаб работает почти четыре года. За это время выдано около 12 миллионов 100 тысяч наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.
Сегодня Штаб оказывает помощь Мирным в 85 населенных пунктах Донбасса, большинство которых находятся на линии огня.
Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.
График выездов бригад мобильной выдачи в августе:
|
Дата приезда
|
Город, район (Донецкая область)
|
Сателлит, село, поселок, для которого осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
1.08.2018
|
Волновахский
район
|
Гнутово, Павлополь,
Пищевик, Черненко
|
Гнутово, Центральная 25;
Павлополь, Сивухина 77;
Пищевик, Армейская 1;
Черненко, Дачная 14
|
3.08.2018
|
Ясиноватский
район
|
Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное
|
Нетайлово, Безкоровайная 2;
Невельское, Центральная;
Северный, Центральная 30;
Пески, Олимпийская и Степная;
Опытное, Научная 21 и Дружбы;
Водяное, Юбилейная 21
|
10.08.2018
|
Славянский
район
|
Святогорск
|
Святогорск, Островского 9
|
14.08.2018
|
Волновахский район
|
Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное
|
Андреевка, Мира 1;
Бахчевик, Центральная 5
|
15.08.2018
|
Волновахский район
|
Лебединское
(в т.ч. Водяное),
Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское
|
Лебединское, Центральная 24 (бывшая Советская);
Бердянское, Морская 11 А;
Сопино, Азовская 4;
Пионерское, Набережная 24;
Приморское, Школьная 37 А
|
17.08.2018
|
Марьинский район
|
Новомихайловка, Парасковиевка, Славное, Зоряное, Желанное 1 и 2,
Александрополь
|
Новомихайловка, Центральная 64;
Парасковиевка, Заречная 25;
Славное, Трактовая 2;
Зоряное, Мира 3
|
21.08.2018
|
Волновахскийрайон
|
Бугас, Лесное, Польное, Южнодонбасская Ольгинского совета
|
Бугас, Центральная 35 (бывшая Советская);
Лесное, Мира 7;
Польное, Садовая 1;
Станция Южнодонбасская 1
|
21.08. 2018
|
Волновахский район
|
Новотроицкое
|
Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк"
|
23.08.2018
|
Волновахский район
|
Новотроицкое
|
Новотроицкое, Поктовского 148
|
23.08.2018
|
Марьинский район
|
Георгиевка, Максимильяновка
|
Георгиевка, Центральная 5;
Максимильяновка, Центральная 100
|
27.08. 2018
|
Марьинский район
|
Марьинка
|
Марьинка, Дружбы 29
|
28.08. 2018
|
Марьинский район
|
Марьинка
|
Марьинка, Дружбы 29
|
29.08.2018
|
Ясиноватскийрайон
|
Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское
|
Уманское, Солнечное (бывшая Свердлова);
Орловка, Елагина 37;
Ласточкино – магазин; Тоненькое – магазин;
Семеновка, Центральная 50; Бердычи, Мира 30
Вы сейчас просматриваете новость "В августе помощь Штаба Рината Ахметова получат более 20 тысяч мирных жителей на Донбассе (график)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"