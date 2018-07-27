В августе помощь Штаба Рината Ахметова получат более 20 тысяч мирных жителей на Донбассе (график)

Сегодня, 13:31

Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам

В августе помощь Штаба Рината Ахметова получат более 20 тысяч мирных жителей на Донбассе (график)

В августе Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит более 20 тысяч наборов выживания, предназначенных для мирных жителей Донбасса. Люди, проживающие в прифронтовой зоне, и переселенцы смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Помощь будет оказана самым нуждающимся: старикам, инвалидам, детям, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в села и поселки, находящиеся на линии огня. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.

"Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. В августе будет выдано свыше 20 тысяч наборов выживания, около 10 тысяч доставят бригады мобильной выдачи. Также организована доставка продуктов для самых нуждающихся переселенцев, проживающих в Святогорске. В августе эту помощь получат свыше 700 человек. Многие из них – люди с инвалидностью", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб работает почти четыре года. За это время выдано около 12 миллионов 100 тысяч наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Сегодня Штаб оказывает помощь Мирным в 85 населенных пунктах Донбасса, большинство которых находятся на линии огня.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в августе:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которого осуществляется выдача

Адрес выдачи

1.08.2018

Волновахский

район

Гнутово, Павлополь,

Пищевик, Черненко

Гнутово, Центральная 25;

Павлополь, Сивухина 77;

Пищевик, Армейская 1;

Черненко, Дачная 14

3.08.2018

Ясиноватский

район

Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное

Нетайлово,  Безкоровайная 2;

Невельское, Центральная;

Северный,  Центральная 30;

Пески,  Олимпийская и Степная;

Опытное,  Научная 21 и Дружбы;

Водяное,  Юбилейная 21

10.08.2018

Славянский

район

Святогорск

Святогорск, Островского 9

14.08.2018

Волновахский район

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Андреевка, Мира 1;

Бахчевик, Центральная 5

15.08.2018

Волновахский район

 Лебединское

(в т.ч. Водяное),

Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское

Лебединское, Центральная 24 (бывшая Советская);

Бердянское, Морская 11 А;

Сопино, Азовская 4;

Пионерское, Набережная 24;

Приморское, Школьная 37 А

17.08.2018

Марьинский район

Новомихайловка, Парасковиевка, Славное, Зоряное, Желанное 1 и 2,

Александрополь

Новомихайловка, Центральная 64;

Парасковиевка, Заречная 25;

Славное, Трактовая 2;

Зоряное, Мира 3

21.08.2018

Волновахскийрайон

Бугас, Лесное, Польное, Южнодонбасская Ольгинского совета

Бугас, Центральная 35 (бывшая Советская);

Лесное, Мира 7;

Польное, Садовая 1;

Станция Южнодонбасская 1

21.08. 2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк"

23.08.2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Поктовского 148

23.08.2018

Марьинский район

Георгиевка, Максимильяновка

Георгиевка, Центральная 5;

Максимильяновка, Центральная 100

27.08. 2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

28.08. 2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

29.08.2018

Ясиноватскийрайон

Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское

Уманское, Солнечное (бывшая Свердлова);

Орловка, Елагина 37;

Ласточкино – магазин; Тоненькое – магазин;

Семеновка, Центральная 50; Бердычи, Мира 30
Донбасс, помощь, мирные жители , Гуманитарный штаб Рината Ахметова, бригады мобильной выдачи

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Источник:

"Сегодня"

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