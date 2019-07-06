В Бахмуте копы "случайно" задержали бывшего боевика

Задержанный рассказал, что в рядах оккупантов много наркозависимых и ранее судимых

Фото: Нацполиция

В Донецкой области во время рейда по улицам Бахмута полицейские заметили молодого мужчину, который нарушал порядок, распивая алкоголь в общественном месте. Копы решили задержать подозрительного человека и выяснили о его "боевом опыте" в 2014 году в рядах оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, при досмотре вещей 25-летнего задержанного были обнаружены наркотические вещества.

Кроме того, парень признался, что длительное время является наркозависимым, а в 2014 году поддался российской пропаганде и вступил в ряды террористов. Он нес дежурства на посту в Бахмутском районе, получая за это "продовольственные пайки".

Экс-боевик также рассказал полицейским, что среди сторонников оккупантов было немало наркозависимых и осужденных.

После освобождения территории от захватчиков наемник длительное время скрывался. В полиции подчеркнули, что сейчас идет проверка мужчины – не совершил ли он тяжких преступлений за время своего пребывания в рядах боевиков. Если их не обнаружат, задержанного могут освободить от уголовной ответственности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме этого, в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

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