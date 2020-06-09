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В Бахмуте пес жестоко искусал девочку: ее госпитализировали с ужасными травмами – СМИ

9 июня, 12:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Нападение собаки произошло недалеко от дома, где живет ребенок

В городе Бахмут Донецкой области собака напала на ребенка – четырехлетнюю девочку недалеко от дома, где живет ребенок. Малышка была госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Об этом со ссылкой на стражей порядка сообщает УНН.

"Неизвестный пес напал на девочку 2015 рождения. В результате нападения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице", - говорится в сообщении.

Проводятся оперативные следственные действия в рамках уголовного производства по факту несчастного случая.

Стоит добавить, что на официальных ресурсах МВД, управления полиции Донецкой области и полиции Бахмута об этом происшествии пока не сообщают.

Напомним, ранее на Киевской набережной Ужгорода две бойцовые собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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Донбасс собака Донецкая область девочка нападение

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