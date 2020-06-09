В Бахмуте пес жестоко искусал девочку: ее госпитализировали с ужасными травмами – СМИ

Нападение собаки произошло недалеко от дома, где живет ребенок

В городе Бахмут Донецкой области собака напала на ребенка – четырехлетнюю девочку недалеко от дома, где живет ребенок. Малышка была госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Об этом со ссылкой на стражей порядка сообщает УНН.

"Неизвестный пес напал на девочку 2015 рождения. В результате нападения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице", - говорится в сообщении.

Проводятся оперативные следственные действия в рамках уголовного производства по факту несчастного случая.

Стоит добавить, что на официальных ресурсах МВД, управления полиции Донецкой области и полиции Бахмута об этом происшествии пока не сообщают.

Напомним, ранее на Киевской набережной Ужгорода две бойцовые собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться