В Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации

Сегодня, 03:05

Зайберт отметил, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной

фото AFP
фото AFP

Убийство лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию Минских соглашений и продолжение переговорного процесса.

Об этом заявил в понедельник, 3 сентября, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

"Мы призываем все стороны к дальнейшему конструктивному участию в переговорах", – отметил представитель немецкого правительства.

"Сейчас действительно очень важно избежать эскалации", – добавил он, отметив, что федеральное правительство Германии продолжит выполнять свои обязательства в минском процессе.

Зайберт отметил, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В Донецк приехали специалисты ФСБ России, которые взялись искать тех, кто убил главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

А вот у СБУ свои версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин устранения главаря "ДНР" могут быть разборки на коммерческой основе: "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".
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