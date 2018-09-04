В Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации

Зайберт отметил, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной

Убийство лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию Минских соглашений и продолжение переговорного процесса.

Об этом заявил в понедельник, 3 сентября, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

"Мы призываем все стороны к дальнейшему конструктивному участию в переговорах", – отметил представитель немецкого правительства.

"Сейчас действительно очень важно избежать эскалации", – добавил он, отметив, что федеральное правительство Германии продолжит выполнять свои обязательства в минском процессе.

Зайберт отметил, что смерть Захарченко не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации на Донбассе менее важной.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В Донецк приехали специалисты ФСБ России, которые взялись искать тех, кто убил главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

А вот у СБУ свои версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин устранения главаря "ДНР" могут быть разборки на коммерческой основе: "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".