В Днепра в больнице умер раненый на Донбассе боец

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В Днепре в областной клинической больницы им В. Мечникова от несовместимых с жизнью ранений умер военнослужащий, раненный в зоне проведения ООС. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части", – говорится в сообщении.

Рыженко отметил, что ранения боец получил возле поселка Широкино: пуля вошла в лоб Дмитрию и вышла через затылок. Врачи больницы, надеясь на чудо, пытались спасти бойца и подключили все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции. У мужчины три раза останавливалось сердце – реаниматологам удавалось его каждый раз запускать. Несмотря на все усилия медиков, вчера вечером Дмитрий умер.

Военнослужащий был родом из поселка Мирополь Житомирской области. У мужчины остались жена и ребенок.

А тем временем на Донбассе продолжаются обстрелы. Только за минувшие сутки, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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