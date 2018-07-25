В "бригаде 200" пополнение: в ВСУ показали фото погибшего боевика "Максута"

Вчера, 16:03

На Донбассе боевики продолжают гибнуть как мухи – то от рук украинских военных, то самоликвидируются

Бойцы ВСУ продолжают отправлять на тот свет боевиков. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Бойцы ВСУ продолжают отправлять на тот свет боевиков. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

На Донбассе у боевиков снова неприятности, ряды "воинов" так называемой "ДНР" продолжают редеть – погиб очередной боевик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Стефан "Штирлиц".

Он отметил, что доблестная "бригада 200" (погибшие на Донбассе боевики) пополнилась еще одним человеком.

"24.07.18 пополнилась очередным дембелем. Кошик Максим "Максут" г. Горловка", – написал "Штирлиц".

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Судя по всему, речь идет как раз таки о том убитом боевике за вчерашние сутки, о котором сообщал штаб Операции объединенных сил. Как известно, 24 июля боевики атаковали ВСУ из артиллерии и минометов, однако получили "ответку" и понесли потери.

Также недавно "Штирлиц" сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это.
Донбасс, горловка, ВСУ, штирлиц, боевик

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Источник:

"Сегодня"

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