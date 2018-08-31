В центре Донецка прогремел мощный взрыв: пострадал человек

Сегодня, 18:10

Пострадавшего в результате взрыва госпитализировали

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В одном из ресторанов в центре оккупированного Донецка погремел мощный взрыв. Об этом сообщает ресурс боевиков "ДАН". 

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек: его госпитализировали. На данный момент на место взрыва прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи. Кроме того, вся территория оцеплена.

Напомним, ранее, 18 апреля в оккупированном боевиками Донецке прогремел мощный одиночный взрыв, который слышали в нескольких районах городаИнцидент произошел в районе Киевского райисполкома города.

Также мы писали о том, как ранее в центре Донецка произошел мощный взрыв, в результате которого лострадал молодой пареньего госпитализировали. Источник взрыва находился между автомобилями. 

А 26 октября в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, 84 – неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. В результате взрыва пострадали пятеро человек. 
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