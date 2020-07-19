В центре Луганска перевернулся военный джип

Информации о пострадавших нет

В воскресенье, 19 июля, в Луганске произошло ДТП с участием военного автомобиля.

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Об этом сообщают в местных пабликах "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в районе стадиона "Авангард" Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем УАЗ. От удара джип перевернулся на крышу.

"Проезжал мимо сегодня. Такое впечатление, что его уронили с крана кверху пузом", – написал один из очевидцев в комментарии.

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Отмечают также, что на перевернувшемся джипе были военные номера.

О пострадавших, а также о других подробностях аварии на данный момент неизвестно.

Ранее на трассе Полтава – Александрия произошло ДТП – там с дороги в кювет слетел военный грузовик с пассажирами. Инцидент произошел у села Подлужное. Полицейские отметили, что на дороге не удержался автомобиль воинской части А-1546, в котором находились шестеро военных.

А на трассе Киев – Чоп произошло страшное ДТП – ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон иврезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

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