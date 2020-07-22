В центре Луганска поставят памятник умершему в Москве боевику Болотову

Уроженец Таганрога Валерий Болотов стал широко известен после захвата облуправления СБУ 6 апреля 2014 года

В Луганске решили установить бюст "первому главе ЛНР" Валерию Болотову. Памятник планируется установить в центре города, на плошади героев ВОВ.

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"Над бюстом Болотова работает известный луганский скульптор, заслуженный художник Украины, народный художник ЛНР Александр Редькин", – сообщают сепаратистские ресурсы. Сообщают, что скульптура появится осенью.



Уроженец Таганрога Валерий Болотов стал широко известен 6 апреля 2014 года, когда был среди руководителей захвата Луганского управления СБУ. В мае того же года он стал "главой ЛНР". Позже отошел от дел и внезапно умер в январе 2017 в Москве. Официальная версия – сердечная недостаточность.

Позже опубликовали и видео похорон

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Напомним, 17 июля СБУ сообщила о задержании одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" в Луганске в 2014 году. На опубликованных СБУ фотографиях, задержанный сидит за столом с Валерием Болотовым и экс-нардепом Олегом Царевым.

Имя задержанного не указывалось, однако, судя по фото и описанию, речь могла идти об экс-главе управления транспорта Луганского горсовета Андрее Андрееве.

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