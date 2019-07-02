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В центре Луганска прогремел взрыв: горит крыша многоэтажки

2 июля, 16:49

Обломки долетели до памятника Ворошилова

Фото: twitter.com/666_mancer
Фото: twitter.com/666_mancer.

Разорванный газовый баллон отбросило на несколько метров

В понедельник, 1 июля, в центре неподконтрольного Украине Луганска произошел мощный взрыв.

Как сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, ЧП произошло на улице Коцюбинского, 27 в понедельник, 1 июля.

"Во время ремонтных работ на крыше взорвался газовый баллон, горит крыша 10 подъезда, обломки баллона долетели до памятника Ворошилова (2-3 подъезды)" – сказано в сообщении.

После взрыва крыша загорелась. Пожар потушили за 40 минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются. Уточняется, что накануне инцидента шел ремонт крыши этого дома. 

Напомним, в Одесской области на пожаре погибли четверо детей. Матери погибших были пьяными во дворе.


Ранее мы писали, что спасатели показали видео пожара на АЗС под Киевом. Огонь ликвидировали 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Киевской области.

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Тег пожар, взрыв, луганск, баллон, крыша

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