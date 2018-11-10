В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв – СМИ

Сегодня, 00:43

Неизвестные выстрелили из огнемета по зданию НАН Украины

Фото: ДАН
Фото: ДАН

В центре оккупированного Донецка вечером прогремел взрыв.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские СМИ и Telegram-каналы. Местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывания сигнализации.

По предварительной информации, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" по зданию на ул. Розы Люксембург, 54.

В момент выстрела в здании никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. Сейчас здание оцепила "полиция" боевиков.

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До оккупации Донецка в этом здании находился Донецкий научный центр Национальной академии наук Украины.

После оккупации там располагался сепаратистский "Донецкий научный центр", однако в апреле этого года экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко своим "указом" его ликвидировал. 

Напомним, ранее в оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке прогремел взрыв. Как сообщили подконтрольные сепаратистам ресурсы, это произошло во время проведения съезда "компартии ДНР" в здании на улице Хлебодарной.

Также появились подробности взрыва в Донецке. Стало известно, что его причиной была детонация безоболочного взрывного устройства (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте).
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