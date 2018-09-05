В деле о ликвидации Захарченко произошел неожиданный поворот

Сегодня, 16:45

Новые обстоятельства в расследовании отнюдь не проливают свет на личность киллеров главаря т.н. "ДНР"

Фото: apostrophe.ua
Фото: apostrophe.ua

Не прошло и суток с момента, как незаконное "министерство внутренних дел ДНР" объявило в розыск подозреваемых в причастности к убийству главаря "республики" Александра Захарченко, как в "деле" появились новые обстоятельства.

5 сентября на сайте "ведомства" сообщили, что подозрения в отношении двух мужчин подтвердить не удалось.

"Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена", – гласит заявление.

Напомним, что вечером 31 августа в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

Также сообщалось, что взрывчатка, которой ликвидировали главаря ДНР, заложена над вывеской кафе "Сепар".

Кроме того, после взрыва в интернете опубликовали фотографию другого пострадавшего -  "министра доходов и сборов" т.н. "ДНР" Александра Тимофеева, известного по позывному "Ташкент".
убийство, Донецк, захарченко, днр

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Источник:

"Сегодня"

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