В день фейковых "выборов" на Донбассе отключили связь украинского оператора
Жители Донецка пожаловались на отсутствие связи и мобильного интернета
Во время проведения так называемых "выборов" в оккупированных районах Донецкой области была отключена мобильная связь и интернет украинского оператора Vodafone.
Как сообщили "Сегодня" жители Донецка, отсутствие сети они связывают с попытками боевиков избежать возможных диверсий и терактов.
Между тем, в так называемом "министерстве связи ДНР" заявили, что отсутствие связи объясняется повреждением оптоволоконной линии между Донецком и Луганском, и в настоящее время якобы проводятся мероприятия по поиску места повреждения для последующих восстановительных работ.
Напомним, ранее жители Донецка рассказали "Сегодня", что на "избирательные участки" пришло очень немного людей, и большинство из них – для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле мест "голосования".
Также мы писали о том, что в оккупированных районах Луганской области на псевдовыборах главные очереди собирались не возле "избирательных урн", а на продуктовых ярмарках.
Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы.
Вы сейчас просматриваете новость "В день фейковых "выборов" на Донбассе отключили связь украинского оператора". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"