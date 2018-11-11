В день фейковых "выборов" на Донбассе отключили связь украинского оператора

Сегодня, 13:37

Жители Донецка пожаловались на отсутствие связи и мобильного интернета

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во время проведения так называемых "выборов" в оккупированных районах Донецкой области была отключена мобильная связь и интернет украинского оператора Vodafone.

Как сообщили "Сегодня" жители Донецка, отсутствие сети они связывают с попытками боевиков избежать возможных диверсий и терактов.

Между тем, в так называемом "министерстве связи ДНР" заявили, что отсутствие связи объясняется повреждением оптоволоконной линии между Донецком и Луганском, и в настоящее время якобы проводятся мероприятия по поиску места повреждения для последующих восстановительных работ.

Напомним, ранее жители Донецка рассказали "Сегодня", что на "избирательные участки" пришло очень немного людей, и большинство из них – для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле мест "голосования".

Также мы писали о том, что в оккупированных районах Луганской области на псевдовыборах главные очереди собирались не возле "избирательных урн", а на продуктовых ярмарках.

Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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