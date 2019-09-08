Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

В День освобождения Донбасса Фонд Бориса Колесникова открыл два отреставрированных памятника

8 сентября, 19:58

Братская могила советских воинов Юго-Западного фронта в г. Константиновка и мемориал погибшим воинам в пгт Удачное Покровского района нуждались в капитальном ремонте

Фото: Фонд Бориса Колесникова

Фото: Фонд Бориса Колесникова

8 сентября, в 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, благотворительный Фонд Бориса Колесникова торжественно открыл в регионе два отреставрированных памятника Второй мировой войны.

Братская могила советских воинов Юго-Западного фронта в г. Константиновка и мемориал погибшим воинам в пгт Удачное Покровского района нуждались в капитальном ремонте и были восстановлены в рамках акции "Твоим освободителям, Донбасс!", которую Фонд реализует с 2018 года. 

Представители Фонда, сельского и городского советов, местные жители возложили цветы к обновленным монументам и почтили память погибших в годы Второй мировой войны. 

Реклама

"Такие памятники народным героям есть в каждом населенном пункте Украины. Они напоминают о Великой Победе, народном единстве и мужестве, являются частью нашего исторического и духовного наследия, возможностью почтить память воинов, погибших при освобождении родного края. Сохранение мемориалов и обелисков говорит о зрелости общества. Уничтожая свидетельства народного подвига, можно лишиться гордости и любви к стране. Мы сделаем все возможное, чтобы память о воинах-освободителях Донбасса не угасла", — говорит президент благотворительного Фонда Борис Колесников. 

"Меняются границы государств, экономическое устройство, культура, идеология. У разных поколений разные ценности. Сегодня требуется особое мужество для того, чтобы восстанавливать памятники Второй мировой войны. Требуется мужество, чтобы показать молодежи, что победа — это часть истории, которой нужно гордиться и которую нужно оберегать. Спасибо Фонду Бориса Колесникова и всем, кто помогал восстановить памятник, за напоминание: только благодаря мужеству и единству наш народ победил фашизм. Пока мы живы, давайте помнить об этом и рассказывать своим детям", — в свою очередь подчеркивает Ольга Хоменко, начальник отдела культуры Константиновского горсовета.

В тренде
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Напомним, с мая 2018 года Фонд отреставрировал 14 мемориальных комплексов и братских могил в Донецкой области, в том числе: мемориальный комплекс "Родина-мать" в селе Александро-Шультино Константиновского района; братскую могилу и обелиск односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в поселке Яровая Лиманского района; братские могилы советских воинов в селах Знаменовка, Зеленый Брод, Малый Раздол, Дмитро-Дарьевка, Никольское Александровского района; памятник воинам-максимовцам, погибшим в Великую отечественную войну в селе Максимовка Марьинского района; памятник воинам-освободителям в г. Константиновка; мемориальный памятник "Родина-мать" в селе Елизаветовка Марьинского района; братскую могилу советских военнопленных в с. Сергеевка Покровского района; братскую могилу советских воинов и памятник односельчанам в с. Веролюбовка Константиновского района.

Цель деятельности Фонда Бориса Колесникова – сохранить историческое и культурное наследие, воспитать образованное молодое поколение, приобщить молодежь к спорту и здоровому образу жизни. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

памятник Фонд Бориса Колесникова

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фотоУкраина
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробностиДонбасс
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации ЗахарченкоУкраина
Боевика из России приговорили к 15 годам на Донбассе
Боевика из России приговорили к 15 годам на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...