Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В День шахтера премьер-министр спустился под землю (фото)

30 августа, 19:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль является основой экономики многих отраслей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область посетил шахту "Торецкая".

Реклама

Как рассказали в пресс-службе Кабинета министров Украины, его сопровождали исполняющая обязанности Министра энергетики Ольга Буславец, глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль является основой экономики многих отраслей, а также имеет существенное социальное значение для моногородов, которых на сегодняшний день более 60 в Украине.

"Отдельная тематика – это справедливая трансформация угольных регионов. Речь идет о тех ситуациях, когда завершаются выработки и шахты закрываются. Невозможно это просто оставить. Стоит вопрос: как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общества, зависящие от этих предприятий", – сказал премьер- министр.

Реклама

Он добавил, что по этому вопросу правительство консультировалось с международными партнерами.

В тренде
В Харьковской области жители села требовали выселить ромов: произошли стычки (фото и видео)

"Говорили об этом и во время переговоров с Ангелой Меркель, и во время разговора с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном. Мы объяснили эту проблему. У них есть соответствующий опыт, они предоставляют соответствующие проекты, готовы предоставить финансирование, специалистов, экспертов. Это длительная работа. Она стратегическая и займет годы, чтобы сделать трансформацию угольных регионов. Это наша стратегия", – сказал он.

Шмыгаль также поднял вопрос о том, что на сегодня остается не решенным вопрос текущей кредиторской и дебиторской задолженности и задолженности за электроэнергию.

Реклама

Ранее журналисты "Сегодня" рассказывали, как живут украинские горняки. Современные шахтеры — люди с разносторонними интересами, а их выбор профессии — осознанное решение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс шахтеры шахты день шахтера премьер-министр Денис Шмыгаль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Месяц перемирию на Донбассе: бои могут прекратиться совсем, но у мирных жителей есть другая проблема
Месяц перемирию на Донбассе: бои могут прекратиться совсем, но у мирных жителей есть другая проблемаДонбасс
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
Кравчук признал, что на переговорах по Донбассу общается с боевиками
Кравчук признал, что на переговорах по Донбассу общается с боевикамиПолитика
"Самая главная задача – закончить войну": эксклюзивное интервью с Владимиром ЗеленскимПолитика
Перенос встречи
Перенос встречи "Нормандской четверки": Зеленский сделал заявлениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять