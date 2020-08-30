В День шахтера премьер-министр спустился под землю (фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область посетил шахту "Торецкая".

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Как рассказали в пресс-службе Кабинета министров Украины, его сопровождали исполняющая обязанности Министра энергетики Ольга Буславец, глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль является основой экономики многих отраслей, а также имеет существенное социальное значение для моногородов, которых на сегодняшний день более 60 в Украине.

"Отдельная тематика – это справедливая трансформация угольных регионов. Речь идет о тех ситуациях, когда завершаются выработки и шахты закрываются. Невозможно это просто оставить. Стоит вопрос: как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общества, зависящие от этих предприятий", – сказал премьер- министр.

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Он добавил, что по этому вопросу правительство консультировалось с международными партнерами.

"Говорили об этом и во время переговоров с Ангелой Меркель, и во время разговора с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном. Мы объяснили эту проблему. У них есть соответствующий опыт, они предоставляют соответствующие проекты, готовы предоставить финансирование, специалистов, экспертов. Это длительная работа. Она стратегическая и займет годы, чтобы сделать трансформацию угольных регионов. Это наша стратегия", – сказал он.

Шмыгаль также поднял вопрос о том, что на сегодня остается не решенным вопрос текущей кредиторской и дебиторской задолженности и задолженности за электроэнергию.

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