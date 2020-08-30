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В День шахтера Шмыгаль спустится в шахту с горняками

30 августа, 11:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Премьер-министр Украины поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 30 августа, приехал в Донецкую область. По случаю Дня шахтера планируется ряд мероприятий.

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"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Также Денис Шмыгаль вместе с исполняющей обязанности Министра энергетики Ольгой Буславец посетил город Краматорск, где поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником.

"Ваша профессия – одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов – ежедневно спускаться в шахту", – отметил премьер-министр.

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По его словам, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины.

"Высоко ценим труд горняков, мужественных и выносливых людей, профессионалов, которые демонстрируют ответственность и сплоченность в выполнении поставленных задач. Спасибо каждому из вас за самоотверженный труд", – добавил Шмыгаль.

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Кроме того, он подчеркнул, что угольная отрасль нуждается в реформировании и новых подходов к хозяйствованию. По словам премьер-министра, государство предпринимает шаги для вывода угольной отрасли из кризиса.

Денис Шмыгаль наградил 12 работников угледобывающих предприятий Донецкой области почетными грамотами и ценными подарками.

Ранее журналисты Сегодня рассказывали, как живут украинские горняки. Современные шахтеры — люди с разносторонними интересами, а их выбор профессии — осознанное решение.

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Также напомним, украинские угледобывающие предприятия могут конкурировать с западными.

О том, сколько денег задолжали шахтерам и как они живут, смотрите в видеосюжете:

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